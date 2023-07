Dimenticato in auto sotto al sole | cagnolino muore per il caldo

Sono in corso accertamenti dei carabinieri per verificare le responsabilità della proprietaria di un cane che ieri è statonel bagagliaio di un'parcheggiata, nelle ore più calde del giorno, ed è morto . Per cercare di soccorrere l'animale sono intervenuti, il 5 luglio, i carabinieri della stazione di ...Sono in corso accertamenti dei carabinieri per verificare le responsabilità della proprietaria di un cane che ieri è statonel bagagliaio di un'parcheggiata, nelle ore più calde del giorno, ed è morto. Per cercare di soccorrere l'animale sono intervenuti, il 5 luglio, i carabinieri della stazione di ...Durante la ricostruzione dei fatti, è emerso che la proprietaria del cane lo avevaa bordo dell'nel pomeriggio, durante le ore più calde, quando era uscita da casa per andare a fare ...

Bologna, cagnolino dimenticato in auto: muore per il troppo caldo il Resto del Carlino

È successo ancora, stavolta in Spagna, a O Porriño, un comune della Galizia. Un bambino di due anni è morto giovedì pomeriggio dopo aver… Leggi ...Il suo fisico, provato da ore di caldo intenso, ha ceduto. Da indagini successive gli inquirenti hanno poi appreso che il cane era stato dimenticato all'interno dell'auto dalla sua proprietaria, ...