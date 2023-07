Dilemma AfD | sarà la CDU a decidere | in gioco c’è Berlino | non Bruxelles

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 7 luglio 2023) C’è un partito di destra in Germania, il cui nome è Alternative für Deutschland (AfD). Fondato nel 2013, ha partecipato a due elezioni politiche nazionali: nel 2017 prese il 12,6 per cento, abbastanza per costringere la CDU di Angela Merkel ad una grande coalizione; nel 2021 prese il 10,35 per cento, abbastanza per costringere la CDU di Armin Laschet all’opposizione. Figurarsi quale possa essere il suo peso oggi, che sta a oltre il 20 per cento nei sondaggi. Quali le conseguenze per la CDU di Friedrich Merz, a sua volta primo partito nei sondaggi? La comunità ebraica Molto dipende da cosa AfD effettivamente sia. E qui le letture divergono. Una prima è che si tratti di un partito della destra estrema in senso tedesco: cioè, nazista. A mero titolo di esempio, mercoledì la FAZ ha ospitato l’opinione di tale Huben Gerczikow, già vicepresidente dell’Unione europea degli studenti ...