Diga di Campolattaro | si lavora ad un nuovo masterplan per irrigare 18mila ettari

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlla Rocca dei Rettori sitra Regione, Provincia, Consorzio Sannio Alifano e associazione di categoria dei produttori agricoli sul programma dei lavori da 700 milioni di Euro per l’utilizzo ai fini irrigui e civili delle acque raccolte adallasul fiume Tammaro. Nel pomeriggio si sono riuniti, convocati dal Presidente della Provincia Nino Lombardi, i rappresentanti e i tecnici degli enti coinvolti per un confronto tra le parti così come stabilito con un accordo istituzionale dello scorso mese di febbraio siglato a Napoli presso la Regione Campania con primo firmatario il Presidente Vincenzo De Luca. La riunione odierna alla Rocca dei Rettori, che è andata avanti per due ore, si è svolta in un clima disteso e costruttivo ed ha riguardato gli interventi che possono essere avviati per ...