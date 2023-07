(Di venerdì 7 luglio 2023) Scorrendo l'albo d'oro dell' ASPRIA Tennis Cup " Trofeo BCS (73.000, terra battuta) , si trovano tre argentini. Federico Coria è il campione in carica, poi in passato hanno vinto Federico Delbonis e ...

È proprio la Davis uno dei sogni di Facundo, uno dei nuovi esponenti di un Paese di grande tradizione, a caccia dei fasti di un tempo. Numero 115 ATP, è la testa di serie numero 1 ed è ...Facundosarà l'unico straniero in semifinale all' ASPRIA Tennis Cup " Trofeo BCS (73.000, terra battuta) . Al termine di una giornata lunghissima (talmente lunga da richiedere lo spostamento di ...Prosegue la corsa della testa di serie numero 1, Facundo, che non ha avuto problemi (6 - 3 6 - 1) nella sfida generazionale contro Pablo Cuevas. Per l'uruguaiano si può fare un discorso ...

Diaz Acosta, l'argentino "guastafeste" a Milano: "Sogno le Olimpiadi" SuperTennis

