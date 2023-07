Diagnosi precoce e Ssn Il dibattito della Fondazione Roche

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 luglio 2023) Vantaggi per la salutepersona, ma anche per la tenuta dei bilanci del Servizio sanitario nazionale. I test di screening per la prevenzione primaria e ladei tumori non devono più essere considerati come un costo, bensì come un investimento, capace di migliorare la qualitàvita dei pazienti e limitare le spese per ricoveri e assegni di invalidità. L’Italia ha all’attivo campagne di screening per il tumore al seno, colon retto, cervice uterina, ma molto si deve ancora fare, come ad esempio per il polmone. A concentrare l’attenzione sui benefici e la necessità di rendere omogenea l’offerta in tutte le Regioni, è stato l’incontro, promosso dae Formiche, nell’ambito del forum “Tutto nella norma”, dedicato ai temisalute, ...