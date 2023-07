Diablo IV | svelato il contenuto della Stagione 1 con un trailer

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nelle scorse ore, Blizzard hacon untutto ilche verrà aggiunto con la1 diIV, chiamata ladegli Abietti: scopriamo insieme i dettagli in questo articolo dedicato Ci siamo lasciati alle spalle un mese di fuoco in termini di uscite videoludiche per entrare in un altro mese di fuoco, ma stavolta solo per quel che riguarda le temperature. Luglio sembra infatti essere un mese decisamente più morigerato per il portafoglio, rispetto a un giugno che ha visto arrivare, fra i tanti, Final Fantasy XVI eIV (qui la nostra recensione!). E proprio di quest’ultimo ci accingiamo a parlare, perché Blizzard ha presentato, nelle scorse ore, unche mostra tutto ilche verrà ...