Diablo Eccentrica | una restomod da sogno!

(Di venerdì 7 luglio 2023) La nuovodilascia senza parole! Scopriamo tutte le novità e i dettagli in questo articolo dedicatoè una startup con sede a San Marino che presenta un prodotto unico nel suo genere: unasu base Lamborghini. Il fondatore Emanuel Colombini, un appassionato collezionista di auto del Toro e pilota nel Super Trofeo, insieme allo studio di design BorromeodeSilva, ha sviluppato questo progetto. Lasarà prodotta in una serie limitata di 19 esemplari numerati e farà la sua prima apparizione al Goodwood Festival of Speed il 13 luglio, per poi essere presente nella prestigiosa cornice della Monterey Car Week. Tra i partner tecnici troviamo nomi di spicco del settore come Pirelli, Brembo, Alcantara, Capristo e ...

CAMBIA DA CIMA A FONDO - Più larga e più corta di diversi centimetri, la Lamborghinivanta una carrozzeria interamente realizzata in fibra di carbonio , compreso l'elemento in ...NEMMENO PER UN MILIONE La primabasata sullasarà prodotta in soli 19 esemplari personalizzati scegliendo fra numerose varianti tra tinte di carrozzerie, rivestimenti, tessuti e ...Si basa sulla GTR da pista L', come viene chiamata, si ispira alla GTR da pista. Ogni superficie della carrozzeria è stata modificata per essere più liscia, funzionale e leggera ...

Lamborghini Diablo Eccentrica restomod: prezzo, motore, interni, caratteristiche, foto - Quattroruote.it Quattroruote

Eccentrica è un restomod da 1,2 milioni basato sull'auto degli anni ’90. Spinta dal leggendario motore V12, potenziato fino a 550 cavalli, ha un telaio completamente rivisto e la carrozzeria in fibra ...La nuova restomod di Diablo Eccentrica lascia senza parole! Scopriamo tutte le novità e i dettagli in questo articolo dedicato.