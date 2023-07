Detenzione e coltivazione illegale di stupefacenti | 28enne agli arresti domiciliari

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno tratto in arresto undi Ariano Irpino ritenuto responsabile di “ai fini di spaccio di sostanze” e “e produzione di sostanzeo psicotrope”. Ieri sera a Montecalvo Irpino, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato il predetto alla guida di un’auto. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. All’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, il giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e una decina di grammi di marijuana, occultati in un cassetto portaoggetti dell’auto. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di ...

Prima ancora aveva subito la misura cautelare concarceraria per circa 8 mesi seguita da ...operazione denominata Dionisio che portò all'arresto di numerose persone pere ...Prima ancora aveva subito la misura cautelare concarceraria per circa 8 mesi seguita da ...operazione denominata Dionisio che portò all'arresto di numerose persone pere ...... in particolare, le persone sottoposte alle misure alternative alla. Il progetto dal ... affidati alla struttura, impegnati in numerose attività socialmente utili tra le quali la...

Detenzione e coltivazione illegale di stupefacenti, 28enne agli ... anteprima24.it

Montecalvo Irpino - I Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno tratto in arresto un 28enne di Ariano Irpino ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacent ...Droga occultata nel cassetto portaoggetti dell'auto e rinvenuta a seguito di una perquisizione a Montecalvo Irpino: arrestato un 28enne ...