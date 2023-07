Denunciato per violenza sessuale il figlio di Ignazio La Russa

Sequestro con stupro: entra in casa di una donna, la violenza in stile Arancia Meccanica dura ore Si impicca a 33 anni, aveval'exstalking. E lui le dice addio su Fb: 'Mi hai lasciato ...Pescara. Arnesilo scasso in auto, la polizia arresta un 45enne. Nella serata di ieri il personale del Reparto Prevenzione Crimine haun uomo resosi responsabile del reato di possesso ingiustificato di ...Batistutasfruttamento dei lavoratori nella sua tenuta in Argentina Gabriel Omar Batistuta è stato'maltrattamento dei suoi dipendenti' da parte del sindacato dei lavoratori rurali ...

Il figlio di Ignazio La Russa denunciato per violenza sessuale da una 22enne: indaga la procura di Milano Il Fatto Quotidiano

Una ragazza di 22 anni ha presentato a Milano una denuncia per violenza sessuale nei confronti del 19enne Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio: a dare la notizia è stato ...Le norme vigenti prevedono per i money transfer una serie di obblighi volti alla prevenzione e al contrasto dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le ...