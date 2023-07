(Di venerdì 7 luglio 2023)aver mancato Azpilicueta, andato all’Atlético Madrid, l’Inter sta concentrando le sue energie in difesa perdell’Atalanta. C’è ancora, ma per Sport Mediaset è lui il principale obiettivo per sostituire Skriniar. IL CAMBIO – Merihal posto di Milan Skriniar, da ieri ufficiale al PSG. Il difensore turco dell’Atalanta, già a un passo dal trasferimento lo scorso gennaio, come da informazioni raccolte da Sport Mediaset è ilper completare la difesa,l’arrivo (solo da annunciare) di Yann Bisseck. Bisogna però trovare la formula giusta con l’Atalanta: la proprietà dei bergamaschi è intenzionata a monetizzare il più possibile. Questo nonostantesia fra i giocatori in uscita. Inter-News - Ultime ...

Inter, il. Skriniar, l'Inter aspetta il Psg. La partita contro l'Empoli terminata con un' espulsione potrebbe davvero essere stata l'ultima di Skriniar con la maglia dell'Inter, ...Inter, il. Skriniar, l'Inter aspetta il Psg. La partita contro l'Empoli terminata con un' espulsione potrebbe davvero essere stata l'ultima di Skriniar con la maglia dell'Inter, ...

Demiral il prescelto dell’Inter dopo Skriniar! Una distanza – SM Inter-News.it

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il prescelto dell'Inter è Merih Demiral, in uscita dall'Atalanta anche se resta ancora da trovare la formula giusta per trovare l'ok dei Percassi. Per il ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...