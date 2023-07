Demiral ideale sostituto di Skriniar Ma ancora presto per l’Inter – Si

(Di venerdì 7 luglio 2023) Fra gli interventi che dovrebbe farenel corso del mercato c’è anche quello legato alla difesa. Con l’uscita di, secondo Pedullà, il nome più caldo è quello di. TENERLO STRETTO –ha una serie di nomi segnati sul taccuino di Beppe Marotta, fra questi potrebbe esserci anche quello di Merih Demiarl. Alfredo Pedullà, intervenuto su Sportitalia, ha spiegato la situazione legata al calciatore dell’Atalanta: «Con chidovrebbe sostituire Milan? Siamoal 7 luglio, non al 30 di agosto. Il nome per la difesa è quello di, che devi tenere stretto, senza parlare di braccetto di destra o di sinistra, ma parlando di difensori attendibili alla causa». Fonte: Sportitalia – Alfredo Pedullà Inter-News - ...

... uno dei pochi profili top già presenti in rosa, un palcoscenicoper imporsi come uno dei ... Venuti, Locatelli,, Berardi, Boga, Raspadori, Lopez, Traorè, i calciatori lanciati o ...... attualmente in pole position rispetto all'Intercon l'Atalanta è arrivato al capolinea, e la società nerazzurra sta cercando l'acquirenteper piazzare il numero 28 nerazzurro. Alla ...Prima ancora fu la volta di Locatelli e Boga, Sensi e Duncan, Politano e, Defrel e Acerbi, ... L'nelle società con proprietà familiari'. Non ha mai lasciato il Sassuolo. 'Sarebbe ...

Furkan Yildirim, agente del difensore dell’Atalanta Merih Demiral, ha parlato del futuro del giocatore ai microfoni di InterNews Furkan Yildirim, agente del difensore dell’Atalanta Merih Demiral, ha p ...Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il difensore turco lascerà l’Atalanta e Milano è sicuramente una meta gradita dal giocatore CONTATTO – Merih Demiral è un obiettivo concreto per la dife ...