Prestazione magistrale quella di Matteo. Il tennista romano accede al terzo turno di Wimbledon dopo aver superato in 3 set De Minaur con il punteggio di 6 - 3 6 - 4 6 - 3 . Sugli spalti è apparsa anche la sua compagna, Melissa ...- Sonego, i tifosi si scatenano sui social Sì, sono molti quelli che in questi giorni hanno commentato e stanno continuando a farlo quello che sta succedendo in Inghilterra. Una dilazione ...IVANISEVIC " RAFTER 2001 Il lunedì più folle di Wimbledon, con un pubblico inper un ..." DJOKOVIC 2021 L'Italia in finale a Wimbledon. Se parliamo di singolare, una cosa mai vista. ...

Delirio Berrettini, il gesto di Melissa Satta dopo la vittoria a Wimbledon Corriere dello Sport

Prestazione magistrale quella di Matteo Berrettini. Il tennista romano accede al terzo turno di Wimbledon dopo aver superato in 3 set De Minaur con il punteggio di 6-3 6-4 6-3. Sugli spalti è apparsa ...La storia di Wimbledon, spesso e volentieri, si sovrappone alla storia del tennis. Mai come sui prati di Church Road si sono scritte ...