DelFes Avellino Santucci in pugno | rinnovo ufficiale per Caridà

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMatteocontinuerà a vestire la canotta dellaper la stagione 2023/2024. Terzo anno in Irpinia per l’atleta capitolino che ha terminato l’ultima regular season con 10.6 punti e 1 assist di media, realizzando l’high-score stagionale nella fondamentale gara 3 degli spareggi contro Taranto con 26 punti, 2 rimbalzi e 3 assist. “Sono molto contento di avere l’opportunità di rimanere ade di abbracciare questo progetto ambizioso nel quale mi trovo già da 2 anni con grande piacere – dichiara-. Non vedo l’ora di iniziare a fare sul serio con i miei nuovi compagni di squadra, per raggiungere tutti gli obiettivi e per farlo avremo bisogno ancora più degli anni precedenti della spinta del nostro pubblico per tornare a giocare in un Pala del Mauro ...