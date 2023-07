Decreto Flussi | Lollobrigida “Governo promuove immigrazione legale”

(Di venerdì 7 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Con ilapprovato ieri dal Consiglio dei ministri, ilMeloni dimostra di lavorare perre un’, che può essere favorita solo con regole certe che possano contrastare quella il. In questo campo, dopo anni in cui ierano approvati dopo gli ingressi, l’Italia torna a programmare per dare risposte al mondo delle imprese che chiede manodopera, soprattutto nel comparto dell’agricoltura, e, allo stesso tempo, per fronteggiare l’odioso fenomeno della tratta di esseri umani da parte di scafisti senza scrupoli che in questo modo concedono braccia ai caporali che sfruttano chi arriva in Italia”. Lo afferma in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle ...

... con le controverse posizioni di alcuni paesi dell'Unione espresse nel corso dell'ultimo Consiglio, l'approvazione da parte del Governo italiano di unda oltre 400 mila posti in tre ...... la stessa via Ponte della Vecchia e la via Vecchia Garretta, strada comunale che raccoglie... che ilministeriale n. 123 del 2020 ha finanziato, per il triennio 2022 - 2024, con un ...ROMA - "Con ilapprovato ieri dal Consiglio dei ministri, il Governo Meloni dimostra di lavorare per promuovere un'immigrazione legale, che può essere favorita solo con regole certe che possano ...

Alcuni esponenti del fronte associativo esprimono il proprio apprezzamento in merito al Decreto flussi approvato dal Cdm ...Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto recante la “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per il triennio 2023-2025”. Il decreto i ...