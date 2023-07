Decreto flussi | il governo sancisce l’immigrazione di massa | numeri da capogiro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug – Ildeldi. Non è possibile vederla in altro modo, vistioggettivamente pazzeschi previsti dal provvedimento, come riportato da Tgcom24.daperdiL’ultimo Cdm approva, in esame preliminare, il dpcm denominato “Programmazione deid’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”. Ecco quanto si legge: “Per il triennio 2023-2025 ilprevede complessivamente 452mila ingressi, rispetto a un fabbisogno rilevato di 833mila unità, si legge nel comunicato finale del Cdm, con ...