Deadpool 3 | Jennifer Garner interpreterà di nuovo Elektra

(Di venerdì 7 luglio 2023)sembra farà parte del cast di3, riprendendo nel film con star Ryan Reynolds il ruolo di. Nel cast di3 ci sarà ancheche riprenderà, secondo le fonti di The Hollywood Reporter, il ruolo di. L'attrice aveva interpretato l'eroina in occasione del film con star Ben Affleck e sembra abbia accettato di calarsi nuovamente nei panni del personaggio a distanza di quasi venti anni. I dettagli sul terzo film diLe riprese di3 sono attualmente in corso e, accanto a Ryan Reynolds, ci sarà anche Hugh Jackman che ha accettato di ritornare nell'iconica parte di Wolverine. Nel cast, oltre, si assisterà ...

Lee (Frozen Il Regno di Ghiaccio, Frozen 2 Il Segreto di Arendelle) è la produttrice ... oltre ai nuovi capitoli delle saghe de Il Pianeta delle Scimmie,e Alien.... Blade , Spider - Man 4 e in parte3 . Captain America: Brave New World - I primi dettagli ... A sostenere lo sciopero troviamo anche star del calibro diLawrence, Mark Ruffalo e Meryl ...

Alcune foto dal set di Deadpool 3 hanno scatenato la fantasia dei fan, convinti che anticipino il ritorno del personaggio di Magneto.Jennifer Garner vestirà nuovamente i panni di Elektra in Deadpool 3, che sarà il primo film vietato ai minori dei Marvel Studios ...