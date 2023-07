Daniele chiarisce con Oriana | ma attacca altri gieffini | “Non rompetemi più!”

Leggi su biccy

(Di venerdì 7 luglio 2023) La vacanza in Sardegna non è andata come previsto e lo scorso week endMarzoli eDal Moro hanno litigato (qui il video della discussione). Il veneto poi è sbottato su Twitter ed ha annunciato la fine della storia con l’ex gieffina: “Non tartassatemi con domande su. Tra me e lei è finita senza possibilità di ritorno“. Ieri sera in una diretta su Twitchha rivelato di aver chiarito con, ma poi se l’è presa con degli ex, ma non ha fatto i nomi e non ha nemmeno svelato i dettagli (perché glielo ha chiesto).parla die di alcuni ex vipponi. “Come tutti quanti ormai sapete io eabbiamo discusso. Poi però dopo ci siamo… abbiamo parlato e vedremo. ...