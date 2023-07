Curva Nord Stadio Arechi | impossibile l’apertura per l’inizio del prossimo campionato

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Lanon potrà riaprire per l’avvio del, non ci sono i tempi tecnici ne esseri”. Non lascia ampi margini ai dubbi Felice Marotta che, in rappresentanza del Comune di Salerno, ha partecipato questa mattina in Prefettura a Salerno ad un nuovo incontro, una riunione straordinaria del Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico, dedicata alla questione, alla presenza anche dell’amministratore delegato della salernitana Maurizio Milan per fare il punto sulle iniziative necessarie a garantire, neldi calcio di serie A, la riapertura dellaper ospitare i tifosi delle squadre avversarie. Per Marotta non ci sono i tempi tecnici necessari a garantire ...

Si è conclusa da poco la riunione in prefettura per verificare la fattibilità della riapertura dellacon la realizzazione di alcuni lavori. La risposta, dopo diverse ore di tavolo tecnico, è purtroppo negativa. Al 100% lanon sarà aperta per le prime giornate del campionato. Non ...... la prima che visse con lui qui e quella attuale) a calpestare il parquet su cui fu un fenomeno, a guardare gli stendardi appesi sopra alla, dieci dei quali (quattro scudetti, tre Coppe ...Il tratto stradale partirà dalla rotatoria esistente di via Nuova Varesina e piegherà verso- ovest per lambire la recinzione dell'area del depuratore e, quindi, con una lungain sinistra, ...

Riapertura Curva Nord: Salernitana e Comune oggi in Prefettura per nuovo progetto - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Aveva 31 anni Vincenzo D'Amico quando a Terni conobbe un giovane attaccante che, come lui, tifava Lazio e sognava di fare la storia del club: Paolo Di Canio. Autore dei gol nei derby sotto la ...StampaSlitta la riapertura della Curva Nord, che non sarà totalmente fruibile per i tifosi della Salernitana in coincidenza con l’inizio del prossimo campionato di serie A.