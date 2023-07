Cristiano Giuntoli alla Juventus | ora è ufficiale | ' Soddisfazione enorme'

Si è chiusa ufficialmente un'altra delle telenovele dell'estate.è il nuovo responsabile dell'area sportiva della Juventus, dopo essersi liberato nei giorni scorsi dal contratto col Napoli, al termine degli otto anni trascorsi in azzurro e ...... per me è motivo di grandissima soddisfazione": sono queste le prime parole dida nuovo direttore sportivo bianconero. "Il mio primo pensiero va a mio padre, che era tifosissimo ...alla Juventus, ora è ufficiale. L'ex ds del Napoli è il nuovo football director dei bianconeri. E' la stessa società ad ufficializzare il nuovo accordo. 'Cinquantun anni, nato il 12 ...

Giuntoli: “Juventino da sempre grazie a mio padre! Emozione indescrivibile!” Tutto Napoli

Cambiamenti in casa Juve dopo l'arrivo del neodirettore sportivo Cristiano Giuntoli, come si legge sul sito ufficiale della società bianconera: "Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società ...Giuntoli è pronto a firmare ed a entrare nel vivo del mercato della Juventus: la prima fase prevede le cessioni ...