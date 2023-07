“Cristalli” è il nuovo singolo di Namida

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dal 7 luglio 2023 sarà in rotazione radiofonica “” (Matilde Dischi), ildella cantautrice punk rockdisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 30 giugno.è un brano che racconta una storia vera vissuta non solo dama da molti. Parla della paura di innamorarsi e di lasciarsi andare davanti ai sentimenti soprattutto quando sono talmente forti da spaccarti le ossa.lo racconta su una musica potente, che fa ballare per far immergere gli ascoltatori nel Setting in cui ha dovuto fare i conti con la realtà: dall’amore non puoi scappare, devi solo lasciarti trasportare. Il pezzo è stato scritto da Claudia Pregnolato () e da Gianmarco Grande che si è occupato anche della ...