Covid | Rosa Fdi | ' Speranza e Lomuti si assumano proprie responsabilità'

(Di venerdì 7 luglio 2023) roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni dell'ex ministro alla Salutesull'istituzione della Commissione di inchiesta parlamentare sulsono la palese dimostrazione di quanta sia ladell'ex titolare di quel dicastero nel periodo della pandemia. Ricordo che ilha provocato 200mila decessi e molte sono state le imprese messe in ginocchio durante il lockdown, con evidenti riflessi, in termini negativi, sul Pil e conseguentemente sull'erario. Le dichiarazioni difanno il paio con quelle del parlamentare del M5S, secondo il quale l'esclusione delle Regioni dall'inchiesta porterà ad una non verità. Forse il collegadimentica i tanti Dpcm di Conte, ladi quanto accaduto in quel ...

... Castrese deche ha visitato la struttura assieme all'arcivescovo di Ravenna - Cervia, ... Ilci ha separati. Ora, invece, è tempo di stare tutti insieme". Al Morelli è in corso il Centro ...... la dicotomica associazione per sesso ale al blu, la diffusa idea che esistano sport di genere, e analogamente narrazioni, giochi, videogiochi e ideali. Peraltro, la diffusione di- 19 ...Sembra passato un secolo da quella competizione a Mosca, non soltanto per il, ma anche per ... Alexandra Naclerio e Serena Ottaviani, che oggi fanno parte integrante dellasenior dell'...

«Insider trading su test anti Covid», il pm vuole due anni per Venturi La Provincia Pavese

La Sammartinese torna in Promozione dopo 26 anni: presentata la rosa, con il sostegno del sindaco e dei tifosi, pronti a riprendere il derby con la Correggese.Due anni di carcere e multa da 40mila euro per il presidente del Policlinico San Matteo Alessandro Venturi (nella foto). E assoluzione per l’ad di Diasorin, Carlo Rosa. Sono le richieste della Procura ...