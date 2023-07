Cos’è il Narcan e a cosa serve?

Leggi su cultweb

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il, nome commerciale del naloxone cloridrato, è un farmaco appartenente alla categoria dei narcotici, che si usa per ridurre gli effetti di un’overdose da oppioidi. Ad esempio, morfina, eroina, metadone e codeina. Nei casi d’emergenza, ovvero quando il soggetto in overdose presenta diminuzione del respiro, stato comatoso, restringimento della pupilla, ilviene somministrato per via endovenosa, rigorosamente da personale medico. L’efficacia è visibile dopo pochi minuti. Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha autorizzato la vendita senza prescrizione medica diin spray, per contrastare il numero elevato di morti da overdose da Fentanyl, uno degli analgesici più potenti, derivato dalla morfina. Tuttavia si può somministrare anche per via intramuscolare o sottopelle. Va da sé che il paziente debba essere ...