Cosa è successo a Charles Leclerc e perché la Ferrari non ha girato nelle FP2 a Silverstone

(Di venerdì 7 luglio 2023) Brutta tegola sullanel venerdì dinon ha potuto completare neppure un giro nella seconda sessione di prove libere. Il monegasco è dovuto restare ai box per tutti i 60 minuti della FP2. Come riportato da Sky Sport, sulla SF-23 si sono palesati non meglio specificati problemi di natura elettrica. Il venticinquenne del Principato non ha avuto modo di scendere in pista e domani sarà obbligato a sobbarcarsi una dose di lavoro extra per recuperare quello che non è stato completato oggi. Non certo una buona notizia,sabato è prevista una complicazione in più. Il problema si chiama pioggia. I metereologi britannici, di solito parecchio ferrati in materia, sostengono che vi siano alte probabilità di una FP3 bagnata. Sono invece più basse le possibilità che l’acqua si ...

... ebbene tutto ciò non solo ha avutonei tempi del lockdown ma anche oggi, è il settore che ... oggi Buonissimo mi dà unache è assolutamente impagabile altrove o in altri modi: la serenità.Lastrana è non è mai esistita, ma le persone sono certe di averla vista in passato. Sui ... un fenomeno in cui un ricco gruppo di persone crede che qualcosa sia accaduto quando non è. ...La filosofia che la contraddistingue è la stessa che ne ha sancito il: semplicità e ... ma preferisce allungare in maniera lineare con un accenno sportivo agli alti regimi ,sconosciuta ...

Daniela Santanchè e lo scandalo sul caso Visibilia, cosa è successo Sky Tg24

Britney Spears racconta l'esperienza traumatica con la security di Victor Wembanyama: ecco che cosa ha detto la popstar e cosa si aspetta dal giocatore.Sei morti nella Rsa "Casa per coniugi" di via dei Cinquecento. Due donne carbonizzate, altre donne e un uomo morti per intossicazione da fumo. Ottantuno le persone in ospedale. Dai sistemi antifumo al ...