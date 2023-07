(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilper la formazione di nuovi professionisti in un settore in fortissima espansione. Oggi in Italia “videogiocano” oltre 14 milioni di persone Un giro d’affari da oltre 2,2 miliardi di euro in Italia e un mercato che, anche in epoca post Covid, si mostra florido e ricco di attrattiva per oltre 14 milioni di persone. L’industria delcontinua la sua crescita esponenziale anche in Italia, segno che il suo perdi sdoganamento si è ormai concluso. Se infatti nel 2020, complici la pandemia e i lockdown, il settore è decollato registrando incassi record e uno sviluppo del +23%, rispetto al 2021 i dati confermano il trend, segnando un 2,9% in più rispetto al 2021. Segnale chiaro per tutti gli operatori: i consumi di videogioco degli italiani, storicamente più bassi rispetto ad altri Paesi, si stanno consolidando e il ...

Corso gaming all’Unicusano “Games Industry Professional” L'Opinionista

