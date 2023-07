Corro da te | Pierfrancesco Favino e Miriam Leone fanno la differenza anche su Netflix

(Di venerdì 7 luglio 2023) Umorismo, garbo, talento. Seda te funzionain streaming, il merito è della grande coppia protagonista:. Il film di Riccardo Milani è su. Una panoramica sul Gazometro di Roma e una spigliata corsa sul Lungotevere. Sotto, la frizzante colonna sonora di Piernicola Di Muro e la scena che indugia sul talento - in questo caso gigionesco - di. Nemmeno il tempo di arrivare su, cheda te di Riccardo Milani è (di nuovo) un successo. Al cinema, uscito ancora in tempo di mascherine, ha incassato quasi tre milioni di euro, e ora lo streaming lo porta dritto dritto nella top 10 più ambita. Lo abbiamo detto tante volte: il ...

Favino e Miriam Leone sono i protagonisti dida te , commedia di Riccardo Milani in arrivo su Netflix in streaming a partire da oggi 4 luglio 2023 per tutti gli utenti abbonati al ...L'11 luglio toccherà a un film italiano, "da te", interpretato daFavino e Miriam Leone, diretti da Riccardo Milani. Il cinquantenne Gianni, rubacuori e impostore, conosce Alessia,...... sarà proiettata la pellicola "da te". Una storia sull'amore, sulle relazioni e in cui tocca ... co - protagonista conFavino . Ingresso libero. Per info: www.

Corro da te: Pierfrancesco Favino e Miriam Leone fanno la ... Movieplayer

Umorismo, garbo, talento. Se Corro da te funziona anche in streaming, il merito è della grande coppia protagonista: Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Il film di Riccardo Milani è su Netflix.Corro da te è ispirato al film franco-belga Tutti in piedi ... Laddove nella pellicola italiana vediamo tra i protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone qui troviamo lo stesso Franck Dubosc, ...