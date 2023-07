Coppie Temptation Island | ecco come sono state scelte | parla l’autrice e svela un retroscena

Island, come sono state scelte Maria, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. La prima volta che l'ho conosciuta ero molto in imbarazzo. Ero abituata a ...Che sembra ripagare , con il successo diIsland (e non solo) che non accenna a diminuire. E a proposito dell'enorme successo dell'isola delle, Raffaella Mennoia si è fatta un'idea ...A dire la sua sulledella nuova edizione diIsland è arrivata anche Anna Pettinelli . La speaker radiofonica, che partecipò al reality delle tentazioni nel 2019 con il compagno di ...

Mirko e Perla stanno ancora insieme Le rivelazioni sulla coppia di Temptation Island • TAG24 Tag24

Coppie Temptation Island 2023, come sono state scelte: parla la storica autrice Raffaella Mennoia e svela qualche piccolo retroscena.L’autrice è da anni dietro le scelte dei casting Mediaset. E adesso svela retroscena inediti sul suo lavoro e sul legame speciale con Maria.