Coppie omogenitoriali | Firenze riconosce il figlio di due mamme

(Di venerdì 7 luglio 2023) Anchetorna are i figli delle. “Ho firmato a Palazzo Vecchio il riconoscimento dello status di genitore a Carolina e Alessia, per il piccolo Dario di tre mesi” annuncia Dario Nardella, sindaco di, via Twitter. Dario Nardella, sindaco diE, svelando di aver tenuto in braccio il bimbo, ammette: “Questa cosa mi ha particolarmente emozionato anche perché anni fa avevamo già riconosciuto la sorellina, ormai grande”. Così, alla vigilia del Toscana Pride – in programma l’8 luglio nel capoluogo toscano – il primo cittadino mette una firma importante sull’atto di nascita, andando contro le direttive del governo Meloni. “Abbiamo voluto fare questo gesto, così come avevamo annunciato con altri sindaci, perché riteniamo che i bambini di una ...