Leggi Anche: la gelosia sotto la lente della scienza PROIBITO 'LIBERARSI LA COSCIENZA' - È invece moltomantenere il silenzio quando desideriamo solo 'vuotare il sacco' e liberarci la ...Per la prima volta da quando lo show è iniziato a competere per la finale c'è anche una(... e ora vediamo insieme i top e flop della seconda serata per capiredi cosa stiamo parlando. I ...GEMELLI : unapuò subito parlare di un certo problema. Sul lavorostringere i tempi e agire subito. Domani stanchezza anche in amore. Revisione del lavoro a causa di Saturno. CANCRO : ...

Coppia: meglio dirsi tutto o avere qualche segreto TGCOM

La seconda puntata del drag talent di Rai2 ingrana meglio della prima, nonostante Alba Parietti sia ancora troppo ingessata alla conduzione. Mara Maionchi scivola su una gaffe epocale, mentre Magnini ...Alcuni automobilisti hanno visto un ragazzo e una ragazza a terra lungo via Porta Tufilla (Mulini). Ai soccoritori il giovane ha raccontato di aver preso un dosso. Il mezzo continua a far discutere.