Controlli dei Carabinieri nel rione Traiano | 6 persone denunciate

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023)deinel. Violati sigilli a locali sequestrati perché ex piazze di spaccio. 6straordinari deidella compagnia di Bagnoli, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno. Attenzione alta nel quartiere Soccavo dove decine di militari hanno identificato oltre 100e passato al setaccio 42 veicoli. In via Tertulliano, nel, ihanno controllato i locali posti sotto sequestro perché utilizzati in passato come piazze di spaccio. Quasi tutti erano nuovamente occupati, nonostante i sigilli. 6 le, tutte del posto e già note alle ...