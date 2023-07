Controlli a Napoli | 2 arresti e 3 denunce

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) . Tra i pusher individuati a Scampia anche un minorenne I carabinieri del nucleo operativo e pmz diStella hanno arrestato per spaccio di stupefacenti S.R., 54enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Era in Via Santa Maria di Costantinopoli quando i militari lo hanno sorpreso a cedere droga ad un cliente poi sanzionato. Addosso 2 stecchette di hashish per complessivi 14 grammi e 140 euro in contante ritenuto provento illecito. R. è finito in manette ed è ora in attesa di giudizio. Non solo questo in un servizio di controllo del territorio organizzato dalla compagnia diStella nel centro città e nei quartieri a nord del capoluogo campano. 3 le persone denunciate ancora per droga. Sono state osservate e bloccate nella “33” di Scampia, subito dopo aver ceduto marijuana ad un assuntore del posto. Nelle loro tasche anche ...