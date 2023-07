Per l'anno 2023 è stato stanziato un fondo di 400 milioni di euro al fine di erogare unstraordinario aglilocali , per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il ......per il coinvolgimento" " saluterà gli intervenuti ed inviteràed istituzioni ad attivarsi per rendere sempre più tangibile la memoria di Giorgio Ambrosoli. Inoltre, è fiduciosa in un...A fronte delle 67 domande di sostegno presentate da Amministrazioni comunali,gestori di aree protette ed Aree Natura 2000; sono state dichiarate finanziabili 30 istanze, per un...

Contributo Enti locali per Energia e Gas: online la ripartizione fondi PMI.it

Via alle domanda per accedere al bonus palestre e piscine 2023: c’è tempo però soltanto fino al 19 luglio. Ecco come funziona e chi può averlo.L’Inps ha comunicato importanti novità in tema di ricongiunzione dei contributi che, dal 2023, avrà un processo semplificato e più fluido per quanto riguarda lo scambio con altre casse previdenziali.