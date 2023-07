Consiglio Figc | Balata | “Ci saranno ricorsi ma format Serie B è intangibile”

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Noi abbiamo aderito alle risultanze del parere della Covisoc. Ovvio che il principio che alimenta laB è quello dell’intangibilità del. Videi, ma questo non deve incidere sulnè creare pregiudizi. Noi prendiamo atto del parere, aspettiamo gli esiti dei, ma l’unico principio è quello dell’intangibilità delche ci ha dato grandi risultati e non può subire pregiudizi per fattori estranei alla Lega diB”. Cosi Mauro, presidente della LegaB, a margine delche ha deciso l’esclusione della Reggina ammettendo il Lecco. “Sappiamo di aver fatto un percorso di correttezza, tutte le società hanno rispettato il ...

ROMA - IlFederale della, presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali, ha deciso di ammettere il Lecco in Serie B, mentre ha respinto le richieste di Reggina, ...Pallone Serie A © LaPresse " Calciomercato.itUna volta presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali, lo stessoFederale dellaha ammesso il Lecco al ...Dopo la decisione di questa mattina delFederale delladi iscrivere il Lecco in B e di escludere la Reggina e il Siena, si comincia a delineare la prossima stagione del calcio professionistico. Sicuramente sarà riammesso il ...

Reggina e Lecco, le news sull'iscrizione in Serie B in diretta Sky Sport

Sono arrivate le sentenze del Consiglio Federale della FIGC dopo le segnalazioni della Covicos. La Reggina è stata esclusa dal campionato di Serie B, ammesso il Lecco. In C out (come ...La Serie B della prossima stagione vedrà il Lecco tra i protagonisti ma non la Reggina, questa la decisione del Consiglio Federale FIGC... Il Consiglio Federa ...