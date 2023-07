Consiglio Campania stanzia 5 mln contro la violenza di genere

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Le misure per la prevenzione e il contrasto alladicostituiscono per lafondamentale rilievo nelle politiche e nelle strategie da perseguire. A tal fine, con Delibera di Giunta regionale, in linea con le vigenti disposizioni nazionali e regionali, sono state programmate le relative azioni e le corrispondenti risorse per un importo complessivo pari a 4 milioni 808.249 euro. Si tratta di fondi regionali e nazionaliti sia per il funzionamento delle Case rifugio e dei Centri Antipubblici e privati, sia per il sostegno alle donne vittime di, ai loro figli ed agli orfani di femminicidio, nonché destinate per l’attivazione di specifiche iniziative rivolte agli uomini maltrattanti”. E’ quanto afferma la presidente ...