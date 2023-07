(Di venerdì 7 luglio 2023) È operativa da ieri, 6 luglio 2023, la proroga a fine settembre dellaall'80% delprevista dalla normativa varata a maggio. E' quanto si legge in una nota che ...

"Durante l'anno 2022" spiega l'ad Vincenzo Sanasi d'Arpe ", gestore del Fondo, ha ricevuto oltre 120 mila richieste di accesso al fondo. Inoltre, dalla sua entrata in vigore (il 26 maggio 2021) ...... spostato secondo la bozza al 31 ottobre, ma che a nostro avviso andrebbealmeno fino al ... Ci auguriamo, alla luce di queste forti preoccupazioni, che MEF, CNCU econvochino al più ...... era stata introdotta dal governo Draghi nel 2021, ed era statafino al 30 giugno 2023 ... quindi non si deve essere proprietari di altri immobili per poter accedere al Fondo. L'...

Consap, 'prorogata la garanzia all'80% del fondo prima casa' Agenzia ANSA

È operativa da ieri, 6 luglio 2023, la proroga a fine settembre della garanzia all'80% del fondo prima casa Consap prevista dalla normativa varata a maggio. (ANSA) ...Con i continui aumenti dei tassi Bce, la certezza è che l’epoca dei mutui a tasso vicino allo zero è definitivamente terminata, almeno per questo ciclo economico. Guardando ai futures, quello che si i ...