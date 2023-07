(Di venerdì 7 luglio 2023) Ieri, nella sede di, si è svolto il seminario di presentazione delregionaleUp, organizzato in collaborazione con Fondazione Saccone e 012 Factory. Durante i lavori saranno illustrati in dettaglio i contenuti dell’Avviso regionale. Ilha l’obiettivo di sostenere la creazione e il consolidamento delleup innovative ad alta intensità di conoscenza, per aumentare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi innovativi, in coerenza con le traiettorie prioritarie della “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente” – Ris 3. L'articolo proviene ...

Ha una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro il Bando Campania Startup 2023, presentato ieri nella sede di. E' nato con l'obiettivo di promuovere la creazione e il consolidamento di startup innovative e spin off e attrarre aziende e capitali per sviluppare e rafforzare le capacità di ......Redazione Cronaca 0 56- Fra le 12 persone coinvolte in una inchiesta avviata dalla Procura disui bonus fiscali e sul sisma bonus figura anche il presidente reggente di...Si è svolta nella giornata di martedì, presso la sede di, la prima tappa del roadshow "IMPRESE CHE CRESCONO AL SUD CON LA QUOTAZIONE IN BORSA", organizzato da IRTOP Consulting - boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e ...

Confindustria Salerno, presentato il Bando Campania Start Up 2023 ... Il Denaro

Ipotesi di truffa per il conseguimento di bonus fiscali, tra cui il 110% e il sisma bonus per 35 milioni di euro. Se ne occupa una inchiesta della procura di Salerno che coinvolge in tutto ...Se ne occupa una inchiesta della procura di Salerno che coinvolge in tutto 12 persone tra cui, in qualità di imprenditore, anche il presidente reggente di Confindustria Lecce, Nicola Delle Donne.