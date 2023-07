Concorso Fondazione IRCCS di Monza | 3 Posti da Collaboratore

(Di venerdì 7 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 3diprofessionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato di durata quinquennale E’ indettopubblico, per titoli ed esami, per lacopertura a tempo pieno e determinato di durata quinquennale di trediprofessionale di ricerca sanitaria, categoriaD. Settori di attivita’: gestione amministrativa ed operativa dellaricerca clinica della Direzione scientifica (decreto n. 183 del 29maggio 2023 del direttore generale dellaSan Gerardodei Tintori di). Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al ...

Per il "Premio Danza Città dell'Aquila" due giorni dedicati alla danza con stage, un... alle ore 19.00 all' Auditorium del Parco, gli spettacoli "A_Way", una produzione dellaEgri ...Realizzata in collaborazione conFamiglia Sarzi, Comune di Gattatico e Bottega ... A seguire il primo spettacolo in: " PPP Ti presento l'Albania" di e con Klaus Martini , realizzato ...Questo nuovoriprende, innovandola, l'attenzione aziendale verso il Made in Italy, ... nato nelle sue sale il 13 settembre 1952, in collaborazione con Confartigianato,Stefano ...

Concorso “Abitare Villa Mater” Fondazione Compagnia di San Paolo

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Costanza Macrì e Monica Candido, orafe e titolari dell’impresa e laboratorio artigiano CosMonique Gioielli, sono le vincitrici del Concorso Artigiano del Cuore 2023 - VI Edizione. Le orafe Macrì e Can ...