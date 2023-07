Concita De Gregorio | la sinistra che ripiega sul politicamente corretto è destinata a perdere

(Di venerdì 7 luglio 2023) E’ un j’accuse “delicato” quello diDeoggi sulla Stampa. Ma si fa notare. Certi eccessi ideologici dettati dal– avverte la giornalista – spiegano perché lanon vincerà per molti anni. Non solo infatti si rende antipatica, come scrisse Luca Ricolfi affrontando lo stesso tema. Ma si pone contro il buon senso. E questo ha un peso nelle urne. Rilevante.Deracconta tre episodi, di cui è venuta a conoscenza in Francia. Al suo ritorno in Italia li fa sapere ai lettori e spiega: “lì si annida il seme dell’autodistruzione. Sempre della, dico”. Non toccate i bambini perché può essere una molestia Il primo episodio. “In una celebre e dalle famiglie ambitissima scuola di danza del ...

La sinistra avviluppata nel vortice del politicamente corretto 'perderà per anni'. La profezia più fosca per i progressisti arriva daDe, la giornalista già direttrice dell'Unità, che in un lungo articolo su La Stampa riporta tre 'aneddoti' dalla Francia, chiari segnali del declino della sinistra. 'Il tema è il '...Il 'politicamente corretto' e la difficoltà della sinistra a interpretare i ...... QUESTE NON SONO POESIE, PER CORTESIA (di Matteo Fais) I DUE IMMONDI LIBRI DIDEE HARUKI MURAKAMI

Concita De Gregorio annuncia la fine della sinistra: "Perderà per anni" Il Tempo

La sinistra avviluppata nel vortice del politicamente corretto "perderà per anni". La profezia più fosca per i progressisti ...Torno da qualche giorno in Francia con tre aneddoti che aiutano a mettere a fuoco perché la sinistra non vincerà o non tornerà a vincere per molti anni, in questo e in altri Paesi democratici. Il tema ...