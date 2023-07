Con Giuntoli la Juventus torna cinica e spietata e finalmente fa fuori Bonucci Libero 

(Di venerdì 7 luglio 2023)laha deciso di ammainare la bandiera, scrive Claudio Savelli su Libero. Il difensore è ritenutodal progetto del club bianconero. Era l’ultimo superstite della squadra che ha vinto 9 scudetti di fila, ma ora non rientra più nei piani bianconeri pur avendo ancora un anno di contratto. Per lui ci sono l’ipotesi Arabia o Newcastle. “una buona notizia per i tifosi bianconeri: la nuovanon ha sentimenti. Come tutte le grandi società, sembra essere di nuovo, oggettiva,, netta. Tutto ciò che non è stata negli ultimi anni. Quando ha smesso di vincere, anziché disfarsi del passato ormai passato e avviare un nuovo ciclo, ha richiamato Allegri in panchina e mantenuto in rosa alcune vecchie ...

Commenta per primo Raffaello, lo zio di Cristiano, nuovo dirigente della Juve , ha raccontato del nipote a Tuttosport , ecco le sue parole ' Per Cristiano la Juve è un sogno realizzato, credo per lui sia il massimo dell'...Infine, l'apertura di Tuttosport è dedicata alla nuova Juventus di Cristiano. Alla scoperta del ds ex Napolil'intervista esclusiva allo zio dal suo paese, Agliana. Rassegna stampa, le ...la chiusura del caso Frattesi - Inter , si imprime una svolta al mercato nerazzurro. I l Milan ... Incognite Vlahovic e Chiesa per la nuova Juve, che accoglie Cristianodal Napoli. Onana ha ...

PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con Giuntoli: reportage da dove è cresciuto "con dna bianconero" Tutto Napoli

Un altro esterno per Allegri. Dopo aver chiuso l'arrivo dal Lille di Timothy Weah, pagato poco più di 10 milioni di euro (il comunicato recita '10,3 milioni (pagabili in due esercizi) e oneri accessor ...Come riporta Gazzetta, oggi il Giuntoli Day, da quando si è liberato dal Napoli è già stato alla Continassa e parlato con le massime cariche bianconere e ...