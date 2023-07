Con boom temperature seri rischi salute | monito medici ambiente

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il caldo record destinato a investire da oggi l’Italia, con diverse città che vedranno la colonnina salire sopra i 40 gradi, rappresenta “uno pericolo per la, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti”. E’ illanciato dagli esperti della Società italiana dina ambientale (Sima). Le conseguenze del caldo eccessivo sul corpo umano vanno da colpi di calore a congestioni, spiegano i camici bianchi che diffondono anche una guida su come difendersi, e sono possibili anche “danni ad organi vitali e cervello”. “Il caldo eccessivo determina problemi sanitari in quanto può alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea – afferma il presidente Sima, Alessandro Miani – Il corpo umano si raffredda attraverso la sudorazione, ma in ...