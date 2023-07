Con boom temperature seri rischi salute | monito medici ambiente

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Milano, 7 lug. (Adnkronos) - Il caldo record destinato a investire da oggi l'Italia, con diverse città che vedranno la colonnina salire sopra i 40 gradi, rappresenta "uno pericolo per la, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti"