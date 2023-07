Commissione inchiesta Covid | Ricciardi PD a Donzelli FdI | Ti aspetto fuori ; Donzelli | Come in osteria - VIDEO

Con il via libera di ieri alla Camera lad'sul Covid è realtà. Per Giuseppe Conte è un 'plotone d'esecuzione' per colpire lui e Roberto Speranza. L'ex ministro della Salute, recentemente ritornato nell'ovile del Pd, ...Sullo sfondo, il via libera alladisul Covid , con il sì del Terzo polo, che ha spinto l'ex premier Giuseppe Conte e il ministro della salute di allora Roberto Speranza a ...Meloni attacca le toghe sul caso Santanchè, lad'sulla gestione del Covid, il testamento di Berlusconi, il boom di turisti, la morte di Forlani. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Giustizia, l'ira del governo', apre il ...

Ok alla commissione Covid. L’ira di Conte e Speranza: “ E’ un tribunale politico” la Repubblica

Agenzia Roma, 6 lug. “L’approvazione alla Camera della legge istitutiva della commissione d’inchiesta sulla pandemia Covid dimostra quanto vi sia da parte dell’attuale maggioranza la… Leggi ...Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene” condotta da Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus. Sulla commission ...