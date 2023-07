Commissione d' inchiesta sul Covid | Conte perde le staffe | È un plotone d' esecuzione | Renzi | “Perché M5S ha paura?” - VIDEO

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ok della Camera dei Deputati ad unad'atta a fare luce su cosa e se sia andato storto durante la gestione pandemica. Fare luce, in particolare, sulle responsabilità individuali relative ad eventuali errori o illeciti. Esclusi i parlamentari del Terzo Polo, le opposizioni si pre

Ok alla commissione Covid. L’ira di Conte e Speranza: “ E’ un tribunale politico” la Repubblica

Con il via libera di ieri alla Camera la commissione d’inchiesta sul Covid è realtà. Per Giuseppe Conte è un «plotone d’esecuzione» per colpire lui e Roberto Speranza. L’ex ministro della Salute, rece ...Il testo passa con 172 voti, ora va al Senato. Conte: è un «plotone di esecuzione». Speranza parla di «tribunale politico». Polemica per l'esclusione delle Regioni ...