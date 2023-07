Come la moda celebra l’estate italiana

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 luglio 2023) È di nuovo quel momento dell’anno, il momento dell’anno in cui l’Italia si sposta dalle città alle coste. Non è solo uno spostamento geografico. È più che altro narrativo. Firenze, Roma, Venezia, Bologna evaporano con il giungere dei mesi caldi. Evaporano in senso sostanziale, perché gli abitanti vi fuggono, lasciandole in mano alle ruberie dei turisti, al loro ruminare fiacco, accaldato. Ed evaporano in senso psichico, perché l’immaginario è rivolto al mare, alle spiagge, a ciò che nella mente di ciascuno di noi è estensione, simbolo, richiamo delle estati della nostra infanzia, qualsiasi sia la generazione di appartenenza. L’estrazione sociale non conta, o meglio, conta fino a un certo punto, perché bastava accendere la televisione – esattamenteoggi basta aprire Instagram – per essere raccolti da scorci, profumi, musiche, rituali archetipici, che, ...