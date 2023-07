Come iscriversi e usare Threads in Italia | l' alternativa a Twitter di Instagram

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 7 luglio 2023) Udite Udite, è uscito un nuovo social network! Questa volta però la storia è piuttosto interessante e non sembra davvero essere la solita esaltazione virale. Questa volta, a rilasciare il nuovo social è nientepopodimeno che Zuckerberg in persona, uno che non ha mai fallito in questo settore. La storia parte un anno fa, quando Elon Musk, divenuto da poco CEO di, ha deciso di licenziare numerosi dipendenti che non erano considerati necessari. Molti di questi dipendenti sono quindi stati assunti da Zuckerberg e messi a lavoro su un clone diuscito ieri col nome diè un social network quasi identico a, che riprende l'interfaccia di(a cui è strettamente legato) e permette di pubblicare sia foto e video che semplici messaggi di testo. Si ...