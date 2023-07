‘Come d’aria’ della defunta scrittrice Ada D’Adamo vince il Premio Strega 2023

(Di venerdì 7 luglio 2023) Adailcon il romanzo Come d’aria. Ladeceduta il primo aprile delbatte Rosella Postorino che con Mi limitavo a amare te (Feltrinelli) era la favorita alla vigilia. Un trionfo a sorpresa, e che vede affermarsi una vera e propria piccola casa editrice, Elliot, e per la dodicesima volta nella storia dellouna(l’ultima era stata Helena Janeczek nel 2018 per La ragazza con la Leica – Guanda). L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

'Ha destato commozione ma anche un grande orgoglio in tutti gli abruzzesi la conquista del Premio Strega da parte di Ada'Adamo con il suo libro'esordio ''' Lo ha dichiarato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio commentando la vittoria postuma della scrittrice ortonese, scomparsa lo scorso aprile. 'Un premio - ha evidenziato ...