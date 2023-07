Colonnine di ricarica - In forte crescita le installazioni | anche al Sud

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 7 luglio 2023) Da tempo si sottolinea quanto sia necessaria un'infrastruttura diadeguata per promuovere la mobilità elettrica e, al contempo, si accusa l'Italia di essere in ritardo, quantomeno rispetto agli altri Paesi europei. Tuttavia, l'ultimo monitoraggio trimestrale di Motus-E dimostra comeil Belpaese si sia messo a correre per dotarsi un'adeguata rete dilungo le strade di tutto il territorio nazionale,nel Mezzogiorno. I dati. L'analisi parte, innanzitutto, dai dispositivi domestici, cresciuti di ben otto volte in soli due anni grazieagli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici: le prese hanno superato quota 400 mila (304 milalegate ai bonus edilizi), nonostante non siano ancora disponibili gli incentivi a favore ...