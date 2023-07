Collisioni Day 2 | Sabato 8 luglio con Sfera Ebbasta e Shiva

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 7 luglio 2023), prende il via il secondo grande appuntamento dedicato ai giovani della quindicesima edizione diin Piazza Medford ad Alba, con i due concerti degli attesissimi, preceduti da Tony Boy, Sethu e Giuse The Lizia. Il festival si prepara domenica 9anche ad un altro attesissimo evento, con la grande festa dedicata agli anni 90 in Italia, nell’unica data 2023 in Piemonte degli Articolo 31, a cui seguirà il Dj Time live che vede la partecipazione di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Al termine del primo week-end, il grande protagonista dinella serata di domenica 16sarà invece Checco Zalone, per la prima volta al festival con il suo esilarante spettacolo Amore + ...