Cocaina trovata alla Casa Bianca | per Trump era per i Biden

Non mi ascoltavi, poi sei corsa via perché non ti ho più". La 22enne a quel punto racconta ... Durante i controlli presso la clinica Mangiagalli sarebbe anche risultata positiva alla, ...Non mi ascoltavi, poi sei corsa via perché non ti ho più', 'stavi benissimo fino a prima ... Dalle analisi la giovane è anche risultata positiva alla, a quanto pare assunta prima di ...Camerieracon, eroina e hashish Camerieracon, eroina e hashish La scorsa notte sempre i carabinieri della sezione operativa di Biella hanno denunciato una 24enne di Vercelli, di ...

Trovata cocaina alla Casa Bianca, scattano indagini dell'intelligence Adnkronos

Un emporio della droga scoperto dalla guardia di finanza di Firenze grazie alle segnalazioni dei residenti del Q5. In un garage sono stati trovati circa ...Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio per il quale è stato impiegato anche il personale del Reparto prevenzione crimine di Cosenza ...