CM com – Juve | il nemico Ceferin ne ha pensata un’altra | la vuole fuori dalla Champions per 2 anni Così ci rimette anche la Fiorentina | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 7 luglio 2023) 2023-07-07 08:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Nonostante sia sloveno,deve aver studiato bene e tanto Machiavelli e i suoi machiavellismi. Perché ci voleva una mente luciferina, come quella che evidentemente ha il presidente dell’Uefa, per architettare un piano tanto ingegnoso: non punire lantus con l’esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione, nella quale è giàe parteciperebbe alla Conference, ma fare decorrere i tempi della punizione in modo da andaretempo massimo e squalificarla per la stagione successiva. Quando, assai probabilmente, lapotrebbe finire nei primi quattro posti e, dunque, avrebbe diritto allaLeague. Ascolta “, ...