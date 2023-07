Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro pronti al matrimonio L'indizio (social) lascia pochi dubbi

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 7 luglio 2023)sono una delle coppie più seguite e affiatate di Instagram. In questo momento, i due si trovano in Sicilia insieme al loro bambino Gabriel e alla bambina di lei, Nina. L’influencer sta postando moltissime foto delle vacanze e alcuni scatti pubblicati o, perlomeno, il messaggio su di essi, non è passato inosservato ai fan. I follower pensano chestiano per annunciare il. Il post Instagram diNell’ultimo post cheha pubblicato sul proprio profilo Instagram, sifotografare con un costume bianco intero con su scritto, in inglese: «La sposa (forse)», inoltre, come didascalia delle foto, ...